Тягнибок советует Турчинову устроить украинский WikiLeaks

Лидер партии “Свобода” Олег ТЯГНИБОК советует членам и активистам Блока Юлии Тимошенко активнее протестовать против уголовных дел, возбужденных в отношении их лидеров, в частности, Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Он отметил, что в Украине еще со времен Президента Леонида КУЧМЫ сформировалась система определенных взаимосвязей между властью и оппозицией. По его словам, она предусматривает, что “власть всегда крала, а оппозиция ее критиковала”. При этом, когда властные команды менялись местами, ничего не менялось. О.ТЯГНИБОК сказал, что такая практика является порочной, в государстве нет единых правил игры для всех.

Лидер “Свободы” заявил, что его партия остается едва ли не единственной, которая последовательно критиковала как представителей “помаранчевой”, так и представителей “бело-голубой” власти за только имитацию борьбы с коррупцией и отсутствие реальных действий в этом направлении.

“Сегодняшнее дело против ТИМОШЕНКО не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией”, – сказал О.ТЯГНИБОК. Он объяснил, что не могут бороться с коррупцией те, кто сами являются одними из главных коррупционеров в стране. По словам О.ТЯГНИБОКА, “кланы и ЯНУКОВИЧА, и ЮЩЕНКО, и ТИМОШЕНКО тесно связаны между собой иногда даже на семейном уровне, хотя и могут находиться в разных политических лагерях”. “Все, что происходит сейчас, – это разыгрывание политического спектакля для избирателей”, – сказал он.

Лидер “Свободы” сказал, что БЮТ всегда заявлял о большом количестве своих сторонников в разных регионах Украины. В сложившейся ситуации он советует каждому члену партии “Батькивщина” взять с собой по несколько других сторонников этой политической силы и ехать в Киев для проведения акций протеста против уголовного преследования своих лидеров. Кроме того он напомнил, что большинство лидеров БЮТ еще до недавнего времени занимали руководящие должности в государстве, в частности, возглавляли силовые ведомства. Учитывая это, сказал О.ТЯГНИБОК, они обязательно должны владеть фактажем относительно коррупционных действий нынешних высокопоставленных должностных лиц, а, следовательно, могут обнародовать эти данные, демонстрируя настоящую суть нынешней власти. “Они могли бы устроить украинский WikiLeaks и обнародовать документы относительно коррупционных действий нынешней власти”, – сказал лидер “Свободы”.