В БЮТ говорят, что власть устраняет Тимошенко из будущих выборов

Возбудив уголовное дело в отношении Юлии ТИМОШЕНКО, власть таким образом пытается устранить лидера “Батькивщины” с политической карты Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя обвинения, выдвинутые генпрокуратурой экс-премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО, заявил народный депутат Украины, председатель комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО.

«Для чего это делается? Понятно, что это дело направлено на то, чтобы с политической карты Украины исключить такую политическую фигуру, как Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО на следующих выборах», - сказал он, отметив при этом, что у лидера «Батьквищины» не было никакой личной заинтересованности, кроме одной - «выплатить пенсии своевременно и в полном объеме».

По словам С.МИЩЕНКО, сегодня власть оказывает сумасшедшее давление на оппозицию для того, чтобы «у нас в стране не было никакой оппозиции, которая критикует власть и контролирует ее».

«Уголовное дело - это только ширма для того, чтобы удовлетворить политические амбиции власти», - сказал С.МИЩЕНКО.