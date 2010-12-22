Тимошенко поняла, что теперь ее будут таскать на допросы каждый день

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в Генеральной прокуратуре решили допрашивать ее ежедневно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам после завершения допроса в Следственном управлении Генпрокуратуры Украины.

«Сегодня в Генеральной прокуратуре решили, что допрашивать меня надо каждый день, и каждый день вызывать в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы я не имела была возможности выехать в регионы к людям, чтобы я не имела возможности общаться с ними. И, собственно, понимать, в каком состоянии они сейчас живут и помогать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, заметив, что для нее это все является очевидным, «когда полностью завалена экономическая политика, когда полностью завалена социальная политика, провалены все реформы, которые реально в Украине не проводятся, когда коррупция набирает просто ужасных оборотов...».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, при таких обстоятельствах действующей власти необходимо убрать любую конкуренцию через прокуратуру.

«Для этого у них все подготовлено полностью», - сказала она, напомнив, что Генеральную прокуратуру возглавляет «ближайший родственник Президента», а ближайший родственник генпрокурора – родной брат - является одним из руководителей Высшего специализированного суда по рассмотрения гражданских и уголовных дел, который будет рассматривать ее дело.

«Собственно, у них все есть для того, чтобы политические репрессии осуществлять безукоризненно», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив при этом, что «у них все эти планы не выйдут, поскольку вследствие полного провала их работы сегодня их деятельностью не удовлетворен каждый человек».

Касаясь непосредственно темы сегодняшнего допроса, она сообщила, что в этот раз практически никаких следственных действий с ней не проводилось.

В то же время лидер «Батьківщини» заметила, что «Генпрокуратура еще увеличила следственную группу, у них там уже десятки людей расследуют это надуманное по своим обстоятельствам дело о том, что я людям в кризис оплатила пенсии”.

“Сегодня они также изменили подписку о невыезде, расширив количество адресов, по которым я могу находиться, продолжая ограничивать мое право передвижения по стране», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она выразила убеждение, что все эти действия являются абсурдом и не имеют ничего общего с правосудием.

По ее словам, сегодня ей уже вручили повестку на допрос, который должен состояться послезавтра, вчера она также была у следователя.

Как сообщалось, 20 декабря Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено обвинение в том, что она в должности премьер-министра, «действуя умышленно, в личных интересах», приняла решение «об использовании части средств, поступивших от продажи квот на выбросы парниковых газов и имевших целевое назначение, на покрытие расходов государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».