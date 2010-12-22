Ефремов обещает, что ВР покончит с совместителями уже в пятницу
12:48, 22 декабря 2010Политика
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"Если ничего не произойдет..."
Верховная Рада Украины планирует в эту пятницу, 24 декабря, рассмотреть вопрос о прекращении полномочий народных депутатов-совместителей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
«Достигнута договоренность, что в пятницу будет поднят этот вопрос. Если ничего не произойдет, то в эту пятницу депутаты, занимающие разные должности в исполнительных органах власти, будут освобождены от депутатских полномочий», - сказал он.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время десять депутатов совмещают свою работу в ВР с работой в исполнительной власти.
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