Ефремов обещает, что ВР покончит с совместителями уже в пятницу

Верховная Рада Украины планирует в эту пятницу, 24 декабря, рассмотреть вопрос о прекращении полномочий народных депутатов-совместителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

«Достигнута договоренность, что в пятницу будет поднят этот вопрос. Если ничего не произойдет, то в эту пятницу депутаты, занимающие разные должности в исполнительных органах власти, будут освобождены от депутатских полномочий», - сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время десять депутатов совмещают свою работу в ВР с работой в исполнительной власти.