Блаживскому в ВР кричали: «Ти – брехун!»

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений БЛАЖИВСКИЙ заверяет, что Генпрокуратура держит на контроле дело относительно событий в Верховной Раде 16 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По информации Е.БЛАЖИВСКОГО, 20 декабря в Генеральную прокуратуру поступили заявления народных депутатов относительно избиения, которые были направлены в прокуратуру Киева. «Принимая во внимание наличие достаточных поводов и оснований, 21 декабря, прокуратурой Киева возбуждено уголовное дело по факту вмешательства в деятельность государственных деятелей с целью препятствования выполнению служебных обязанностей по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины», - сказал Е.БЛАЖИВСКИЙ.

По его словам, «установлено, что 16 декабря группа отдельных народных депутатов, начиная с 9.30, в сессионном зале Верховной Рады, используя свое служебное положение, препятствовала выполнению народными депутатами своих обязанностей (очевидно, речь идет о блокировании фракцией «БЮТ-Батьківщина» - УНИАН)». Заместитель генпрокурора добавил, что в 19 часов в парламенте возникло «силовое противостояние с применением физического насилия».

После этих слов Е.БЛАЖИВСКОГО со стороны фракции «БЮТ-Батьківщина» стали раздаваться возгласы: «Брехня!», «Ти – брехун!», «Він бреше!».

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что если народные депутаты не хотят слушать информацию, то тогда выступление можно прекратить. В зале раздавались возгласы возмущения, а затем выступление было продолжено.

В частности, Е.БЛАЖИВСКИЙ отметил, что «отдельные народные депутаты получили телесные повреждения, работа парламента 16 декабря так и не началась». Он сообщил, что досудебное следствие продолжается, и создана следственная группа.

Е.БЛАЖИВСКИЙ подчеркнул, что «расследование уголовных дел, где участниками криминального судопроизводства являются народные депутаты Украины, независимо от того, в каком процессуальном статусе они находятся – как свидетели, или как пострадавшие, или даже как подозреваемые или обвиняемые, – это сложный процесс ведения следствия». «И основное – это явка народных депутатов», - добавил он. Заместитель генерального прокурора выразил надежду, что народные депутаты будут способствовать расследованию этого уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря депутаты фракции «БЮТ-Батьківщина» блокировали работу парламента. Вечером депутаты от Партии регионов ворвались в сессионный зал через двери президиума, через которые входят руководители Верховной Рады, избили депутатов от “БЮТ-Батьківщини” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых депутатов из фракции “БЮТ-Батьківщина” - Владимира БОНДАРЕНКО, Евгения СУСЛОВА, Василия КРАВЧУКА, Михаила ВОЛЫНЦА и Юрия ГНАТКЕВИЧА - с травмами забрала “скорая помощь”.

18 декабря пострадавшие депутаты от оппозиции обратились в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями относительно привлечения к ответственности лиц, нанесших им физические повреждения во время блокирования сессионного зала Верховной Рады 16 декабря.

21 декабря прокуратура Киева по материалам доследственной проверки по событиям 16 декабря в сессионном зале Верховной Рады возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).