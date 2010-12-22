Регионала Саламатина предлагают обследовать «на предмет садизма»

Народный депутат Украины Владимир БОНДАРЕНКО (фракция «БЮТ-Батькивщина») предлагает обследовать народного депутата Украины, который одновременно является руководителем «Укрспецэкспорта», Дмитрия САЛАМАТИНА «на предмет садизма».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БОНДАРЕНКО заявил на заседании парламента.

Он отметил, что сегодня Д.САЛАМАТИН в нарушение Конституции совмещает депутатские полномочия с работой в исполнительных структурах власти.

В.БОНДАРЕНКО напомнил, что недавно Д.САЛАМАТИН «перебил нос народному депутату Владимиру КАРПУКУ (фракция НУ-НС)”. В.БОНДАРЕНКО также сообщил, что получил удары от Д.САЛАМАТИНА.

Он напомнил, что Д.САЛАМАТИН активно участвовал и в избиении народных депутатов 16 декабря.

Также народный депутат сообщил, что «главное, что он (речь идет о Д.САЛАМАТИНЕ – УНИАН) в служебном кабинете в своем ведомстве стулом избил человека – директора научно-производственного объединения «Техпромхолод».

«Я просил бы обследовать господина САЛАМАТИНА на предмет садизма. Этот человек имеет такие отклонения, которые, очевидно, не позволяют ему быть в человеческом обществе», - сказал В.БОНДАРЕНКО.

При этом он отметил: «И таких садистов еще несколько. Их фамилии мы назвали в генеральной прокуратуре».