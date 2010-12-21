Бютовцы решили завтра заглянуть в Верховную Раду

Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» будут присутствовать завтра в сессионном зале парламента во время заслушивания информации представителя Генеральной прокуратуры относительно оценки последних конфликтных событий в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Андрей ШКИЛЬ.

Он положительно оценил то, что «под давлением» оппозиции Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту событий в парламенте 16 декабря. В то же время А.ШКИЛЬ напомнил, что оппозиционерам необходимо было приложить многих усилий, чтобы почти через неделю Генпрокуратура возбудила дело, тогда как по факту препятствования движению в Киеве во время акций протеста предпринимателей против Налогового кодекса уголовное дело было возбуждено очень оперативно.

«Конечно, мы придем (завтра на заседание парламента), чтобы задать вопросы и выступить, но это не означает, что мы будем работать завтра целый день», - сказал А.ШКИЛЬ.

По его словам, среда - лишь формально является днем рассмотрению законопроектов, поданных оппозиционными фракциями, а в действительности они не влияют на формирование повестки дня работы ВР.

На уточняющий вопрос журналистов, не превратится ли завтрашнее заслушивание информации Генеральной прокуратуры в обсуждение событий относительно блокирования в свое время щитовой в парламенте и противостояния при ратификации “харьковских соглашений”, А.ШКИЛЬ отметил, что это вполне вероятно, поскольку соответствующее решение поддержало такое большое количество депутатов. (За заслушивание информации Генпрокуратуры относительно событий 16 декабря проголосовало 300 из 310 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале – УНИАН.)

Он не исключил, что завтра генеральный прокурор Виктор ПШОНКА сообщит о возбуждении уголовного дела относительно событий во ВР 16 декабря и при этом отметит: «Я ничего не могу рассказать об этом, поскольку дело возбуждено, зато я вам расскажу о пятом, о десятом».