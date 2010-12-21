МИД считает лишним «дискутировать» с Путиным о победителях в ВОВ

В Министерстве иностранных дел Украины считают личным мнение премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА то, что Россия одержала бы победу в Великой Отечественной войне и без Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

“Мы не дискутируем с Владимиром ПУТИНЫМ, потому что у нас нет оснований считать, что то, что им было сказано, является элементом государственной политики”, - сказал он.

О.ВОЛОШИН обратил внимание на то, что ни в одном официальном документе и в заявлениях российских политиков не подвергался сомнению вклад украинского народа в победу в Великой Отечественной войне. “Поэтому мы считали для себя лишним на официальном уровне от имени государства реагировать на рассуждения”, - добавил он.

О.ВОЛОШИН напомнил, что позиция Украины заключается в том, что победа в Великой Отечественной войне является победой всех без исключения народов Советского Союза.

“Мы не хотим никоим образом политизировать этот вопрос и втягиваться в дискуссию, которой в принципе быть не может”, - сказал О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря во время общения с россиянами в прямом эфире В.ПУТИН заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

«Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы - страна победителей», - заявил В.ПУТИН, отвечая на вопрос одного из россиян.

По его словам, статистика времен Второй мировой войны свидетельствует о том, что самые большие потери понесла именно РСФСР – более 70%. «Это означает, что война выиграна, не хочу никого оскорбить, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - сказал он.

По словам В.ПУТИНА, это совсем не приуменьшает значения в общей победе республик бывшего Советского Союза.