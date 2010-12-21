Одетый зайцем журналист берет интервью у нардепов, говорит, ВР - цирк

Сотрудники пресс-службы Верховной Рады попытались вывести из здания парламента журналиста 1+1, который пришел в костюме зайца.

Как сообщает "Украинская правда", журналист программы "Завтрак с 1+1" Роман Винтонив создал настоящий ажиотаж в парламенте, когда пришел на съемку в плюшевом костюме новогоднего зайца.

Журналист отметил, что решил так одеться в связи с последними потасовками в ВР.

"Если ВР превращается в цирк, то это надо официально признать и одеваться соответствующим образом", - сказал журналист

Заместитель руководителя пресс-службы Ирина Кармелюк попробовала вывести журналиста, но за него заступились коллеги.

Кармелюк настаивала, что внешний вид Винтонива не отвечает правилам.

Однако в парламенте отсутствует дресс-код для посетителей, о чем и напомнили журналисты.

В итоге Винтонив продолжил работу в кулуарной части, беря у депутатов комментарии.

Некоторые из народных избранников отказались давать комментарии зайцу. В частности лидер регионалов Александр Ефремов проигнорировал его приглашение к интервью, сказав, что спешит на встречу.

Вместе с тем регионалка Юлия Левочкина с готовностью фотографировалась с журналистом в костюме зайца.