Минюст зарегистрировал новую символику Партии регионов

Министерство юстиции Украины зарегистрировало новую символику Партии регионов – опознавательный знак, флаг, гимн и девиз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, решение принято Министерством юстиции на основании решения политисполкома партии от 12 апреля 2007 года «О символике Партии регионов», переданного в Минюст в соответствии со статьей 9 Закона «О политических партиях в Украине».

После правовой экспертизы поданных документов Министерство юстиции признало, что они отвечают требованиям законодательства.

В Реестр символики объединений граждан внесена запись о регистрации символики Партии регионов и отменена предыдущая запись о регистрации символики партии от 6 августа 2001 года с дополнениями от 9 апреля 2002 года.