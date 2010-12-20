Янукович о диаспоре, государственных турбинах и четвертой волне эмиграции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Общество связей украинцев за пределами Украины «Україна – Світ» с 50-летием со дня его создания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в поздравительном слове глава государства подчеркнул, что украинцы диаспоры были активной силой в создании независимого Украинского государства и способствовали признанию нашей Независимости в 1991 году Канадой, США, Польшей, Аргентиной и другими странами.

«Чернобыльская катастрофа, Голодомор 1932-1933 годов, положение украинской культуры, защита украинского языка - все это было самым горячим пунктом споров в среде украинской диаспоры. Вместе с тем в конечном аргументе - привело к утверждению народа в среде других наций», - отметил Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что самой болезненной проблемой сейчас является так называемая четвертая волна эмиграции, когда миллионы людей выезжают за пределы страны и создают большую дисгармонию нашей духовной жизни.

«Я хотел бы, чтобы все государственные чиновники глубоко осознавали цену той части народа - а ее от трети до половины, которая чрезвычайно активно влияет и на нашу внутреннюю, и на внешнюю жизнь», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что «среда украинской диаспоры непростая». Но при всех сложностях настроений и процессов в ней, отметил В.ЯНУКОВИЧ, он остается сторонником того, чтобы все течения диаспоры «направить в наши новые государственные турбины – для людей, для их растущих насущных потребностей».