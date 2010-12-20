Скандалы в Донецком университете провоцирует Табачник?

Ряд общественных и политических организаций Донецкой области обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием немедленно подписать контракт с Юрием ЛЫСЕНКО, законно избранным на должность ректора Донецкого национального университета на конференции трудового коллектива 10 декабря с.г.

Об этом говорится в обращении к главе государства, подписанном местными лидерами 18 общественных и политических организаций, текст которого передан УНИАН.

Как отмечают авторы обращения, «общественность Донетчины возмущена грубыми скандалами, связанные с выборами ректора Донецкого национального университета».

По мнению авторов письма, скандалы вызваны министром образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрием ТАБАЧНИКОМ, который, освободив 29 июля 2010 одного ректора, не назначил другого. Они уверены, что «с тех пор, вопреки закону, Д.ТАБАЧНИК осуществляет «ручное управление» вуза с помощью и.о. ректоров».

Результатом такого «ручного управления» является «кадровая расправа» в вузе, считают подписанты обращения к главе государства. Под «кадровой расправой» они подразумевают: «немотивированное увольнение с должности ректора Героя Украины Владимира ШЕВЧЕНКО 29 июля 2010; немотивированное увольнение других работников вуза и замена их людьми и.о. ректора; издевательства со стороны и.о. ректора Петра ЕГОРОВА над экс-ректором В.ШЕВЧЕНКО, в частности грубым выселением его из научного кабинета и выбрасыванием в кладовую его научной библиотеки; возбужление уголовного дела по заявлению нынешнего руководства вуза; обыски в квартирах и в служебных кабинетах проректоров; разбивание окон в служебном кабинете проректора Татьяны ЛЕВ, жены члена-корреспондента НАН Украины Юрия ЛЫСЕНКО, победившего 10 декабря 2010 на честных, без админресурса выборах ректора ДонНУ; репрессии против семьи Ю.ЛЫСЕНКО вплоть до физической расправы над супругой».

В обращении авторы отмечают, что и выборы ректора «сопровождались давлением заместителя Д.ТАБАЧНИКА Евгения СУЛИМЫ, который явно не скрывал поддержки нынешнего и. о. ректора Петра ЕГОРОВА, и притеснением журналистов и т.п.».

Авторы письма обращают внимание В.ЯНУКОВИЧА на то, что в результате такого «ручного управления» министра в университете происходят процессы, негативно влияющие на учебно-воспитательный процесс, научную работу преподавателей и студентов, хозяйственную деятельность и дестабилизируют все сферы университетской жизни.

Как отмечают авторы обращения, такую незаконную затяжную «ректориаду» эксперты «связывают с рейдерским захватом земель вузов». Подписавшиеся напоминают, что в период избирательной агитации и.о. ректора П.ЕГОРОВ заявлял об уничтожении историко-архитектурного памятника Донецка - помещения филологического факультета университета, и построения на его месте 24-этажного небоскреба корпорацией «Менеджемент Ассет компани» (МАКО), «главой которой является Ваш старший сын Александр ЯНУКОВИЧ», обращаются подписанты к Президенту.

При этом авторы обращения заявляют, что, согласно ст. 29 Закона Украины «О высшем образовании», управление высшим учебным заведением должно осуществляться на основе принципов автономии и самоуправления, а согласно ст. 32 «непосредственное управление деятельностью высшего учебного заведения осуществляет его руководитель - ректор».

Выборы ректора состоялись из двух кандидатов на альтернативной основе, согласно ст. 39 Закона Украины «О высшем образовании», на них победил Ю.ЛЫСЕНКО, документы поданы в МОН на назначение законно избранного ректора. «В связи с вышеизложенным требуем заключить контракт с победителем на выборах ректора 10 декабря 2010 Ю.ЛЫСЕНКО», - говорится в обращении.

Обращение подписали главы местных организаций партий и общественных организаций: Европейская партия Украины; партия «Украина соборная»; Всеукраинское объединение ветеранов; партия «Гражданская позиция»; партий «Фронт змин»; партия «Наша Украина»; партия Народный Рух Украины; Всеукраинское общество «Просвита» им. Тараса Шевченко; Союза Українок; партия «Защитников Отечества»; УРП «Собор»; партия «Украинская платформа»; Всеукраинская организация «Чернобыль-помощь» и др.

Справка УНИАН. Профессор Ю.ЛЫСЕНКО 10 декабря с.г. победил на выборах ректора Донецкого национального университета.

15 декабря милиция провела обыск в его квартире.

17 декабря пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что в Донецком национальном университете проходят следственные действия, связанные с возбуждением уголовного дела о растрате имущества должностными лицами вуза. При этом пресс-служба прокуратуры области попросила «не связывать факт возбуждения уголовного дела с выборами ректора университета».

Вечером 17 декабря двое неизвестных сбили с ног и нанесли несколько ударов в голову Т.ЛЕВ – жене новоизбранного ректора. Женщина в результате нападения получила сотрясение мозга. По словам Ю.ЛЫСЕНКО, нападавшие заявили его жене: «Это тебе за мужа!».

Также 17 декабря Окружной административный суд г. Киева фактически аннулировал выборы ректора ДонНУ. Своим решением он признал незаконным избрание ректора университета и запретил Министерству образования и науки заключать контракт с победителем. По информации ИМК, причиной такого решения суда стал иск доктора юридических наук, профессора Александра КОРЫСТИНА. Профессор А.КОРЫСТИН обратился в суд, поскольку его кандидатура, вопреки закону «О высшем образовании», не была представлена в гонках на место ректора”.

В то же время, как заявил экс-ректор ДонНУ, заведующий кафедрой прикладной механики и компьютерных технологий математического факультета университета, академик Владимир ШЕВЧЕНКО, в выборах ректора Донецкого национального университета 10 декабря участвовали только два кандидата – П.ЕГОРОВ и Ю.ЛЫСЕНКО, законно зарегистрированные в Министерстве образования, науки, молодежи и спорта Украины.

Он считает, что возникновение какого-либо кандидата сейчас, которому якобы не дали участвовать в этом конкурсе, «связано только с махинациями и фальсификациями», чтобы не допустить к ректорству Ю.ЛЫСЕНКО, честно выигравшего выборы 10 декабря.