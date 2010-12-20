У Ющенко требуют расследовать «возмутительный инцидент в Донецке»

«Наша Украина» призывает украинских научных работников и студентов объединиться для защиты своих прав.

Об этом заявила пресс-секретарь лидера партии “Наша Украина” Виктора ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Она отметила, что политика давления и запугивания украинских педагогов ежедневно приобретает новые обороты. “Линия наступления касается всех «неугодных». Так, были уволены ректоры Донецкого национального и Уманского педагогического университетов, представителями спецслужб проводились «воспитательные» беседы с ректором Украинского католического университета, а на Национальный университет «Киево-Могилянская академия» началось настоящее преследование со стороны министра образования”, - отмечает пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, последний случай, требующий немедленной реакции, как правоохранительных органов, так и всего общества и академической среды, - это ситуация вокруг новоизбранного ректора Донецкого университета профессора Юрия ЛИСЕНКО и избиения его жены Татьяны ЛЕВ.

”Страна не может молча и безразлично отнестись к этому. «Наша Украина» требует и поддерживает все призывы объективно расследовать возмутительный инцидент в Донецке”, - отметила И.ВАННИКОВА.

По ее словам, категорическое общественное осуждение должно касаться всего широкого просветительского контекста этого дела – сознательных попыток запугать украинских педагогов, укротить слишком вольнолюбивых руководителей вузов и типично советским способом пресечь какие-либо попытки добиваться автономии для отечественных университетов.

”Нынешняя власть хочет вернуть старую коррумпированную и авторитарную систему, при которой министерский чиновник – это хозяин и вершитель судеб, а все ректоры и студенты должны ходить строем и брать под козырек. Давление на украинские университеты и научных работников - это давление на организации свободы и свободомыслия в нашей стране”, - подчеркивает спикер лидера партии.

Она отметила, что ”Наша Украина” осуждает такую политику и верит, что абсолютное большинство украинских студентов и преподавателей не будет стоять в стороне и сумеет объединить общественные усилия для защиты своих прав.