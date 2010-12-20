Эксперт: коррупция в Украине может отпугнуть иностранных инвесторов

Коррупция в Украине может помешать притоку иностранных инвестиций.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение высказал директор Международного Фонда Блейзера Олег УСТЕНКО в ходе экспертного опроса института об инвестиционном климате в Украине.

Эксперт отметил, что считает важным обеспечение притока в страну прямых иностранных инвестиций. «Потому что это не только деньги – это новые технологии, рабочие места для украинской рабочей силы, возможности продвижения товаров на иностранных рынках, то есть возможности по увеличению экспорта и т.д. Все страны мира воюют за прямые иностранные инвестиции путем повышения качества своего инвестиционного климата», - сказал О.УСТЕНКО.

По его словам, существует несколько важных проблем, касающихся инвестиционного климата в Украине. «Макроэкономическая стабильность – это критический фактор для иностранных инвесторов. Он был просто колоссально важен в начале этого года, а сейчас в два раза его важность для иностранных инвесторов уменьшилась, что говорит нам о том, что, похоже, экономика страны начинает восстановление», - отметил О.УСТЕНКО.

Вместе с тем, по его словам, у иностранных инвесторов остается достаточно большое количество опасений, связанных с «российскими рисками» и имиджем страны.

«Более того, если в начале 2010 года около 50% инвесторов переживало за это, то сейчас 80% сказали, что это критическая точка или критический параметр для работы в Украине. Коррупция является колоссальной проблемой, более того, сейчас это становится более важным параметром для них», - подчеркнул эксперт.

О.УСТЕНКО отметил, что либерализация и дерегуляция предпринимательской деятельности также являются важными параметрами для инвесторов, как и слабая предсказуемость правовой среды. По его словам, сейчас многие инвесторы высказывают опасения относительно введения экспортного ограничения на зерновые, так как это является ущемлением их интересов.

«Состояние финансового сектора тоже остается постоянной заботой со стороны иностранных инвесторов, качество системы государственного, корпоративного управления», - считает О.УСТЕНКО. По его мнению, для улучшения ситуации необходимо серьезное реформирование по всем направлениям. «Это и развитие финансового сектора и, прежде всего, фондового рынка. Создание учреждений, которые помогают его функционированию. Это проведение реформы государственного управления, которая была объявлена, и поддержание макроэкономической стабильности», - сказал эксперт.