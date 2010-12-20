Проводник ОУН Степан Бандера стал Почетным гражданином Луцка.

Такое решение приняли депутаты Луцкого городского совета, сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета.

В решении, в частности, говорится, "учитывая весомую историческую роль главного проводника Организации украинских националистов (революционной) Степана Бандеры и его значительный личный вклад, героизм и самопожертвование в национально-освободительной борьбе, направленной на обретение Украиной независимости" городской совет решил присвоить посмертно звание "Почетный гражданин города Луцка" С.Бандере.

Решение городского совета вступает в силу с 1 января 2011 года.

Как сообщалось, на сегодняшний день звание Почетный гражданин Луцка присвоено 22 лицам.