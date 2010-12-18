Луценко жалуется, что еще не получил на руки свое «дело» - не прошито

Экс-министр внутренних дел Украины, лидер политической партии "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что следователи Генеральной прокуратуры еще не предоставили ему для ознакомления материалы возбужденного в отношении него уголовного дела.

Об этом он заявил в интервью газете "Зеркало недели", опубликованном сегодня.

"Несмотря на громкие анонсы, мы к делу еще не допущены, оно не прошито и не пронумеровано, поэтому мы не можем начать его изучение", - сказал он.

Также Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что следователи прокуратуры в рамках расследования его дела допросили более ста человек. "А лживые показания против меня дал какой-то десяток. Для дела хватит и этого. Зато есть и ощущение того, что порядочных людей на порядок больше", - отметил он. При этом Ю.ЛУЦЕНКО допускает, что многие были запуганы, "и на суде все может быть иначе". "У меня есть основания считать, что из некоторых необходимые показания выбивались. Не физически, понятно, а морально. У меня есть по этому поводу письменные заявления. И на суде я их предъявлю", - сказал он.

Как объяснил экс-министр, "когда один из моих водителей не стал давать на меня заказные показания, его жену сразу освободили от "стратегической" должности в буфете центрального аппарата МВД". "Это уровень нравственности нынешней системы. Другой сотрудник отказался позорить меня, несмотря на обещания повышения в звании. Как следствие, ему сообщили о предстоящем сокращении", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2010 года Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины завершило досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывших министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО и сотрудника этого министерства Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия), а Л.ПРИСТУПЛЮКУ - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 УК Украины (завладение государственным имуществом в особенно больших размерах путем злоупотребление служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)".

Ранее начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Александр КАЛИФИЦКИЙ сообщал, что Ю.ЛУЦЕНКО устроил на работу своего друга Л.ПРИСТУПЛЮКА. При этом, как выяснило следствие, диплом о техническом образовании Л.ПРИСТУПЛЮКА, на основании которого он получил звание капитана милиции, оказался фальшивым. А.КАЛИФИЦКИЙ сообщил, что Л.ПРИСТУПЛЮК был принят не на должность водителя, а получил офицерское звание и работал старшим оперуполномоченным в одном из секретных подразделений. Кроме того, позже Ю.ЛУЦЕНКО вне очереди предоставил право Л.ПРИСТУПЛЮКУ получить квартиру. Представитель Генпрокуратуры также заявил, что водитель Ю.ЛУЦЕНКО получал "знаки ведомственные и награды".

Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что власти выдвинули ему “абсурдные обвинения” с целью запугать других оппозиционных политиков.