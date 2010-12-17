Луцкий горсовет требует от Януковича прекратить политические репрессии

Луцкий городской совет в обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ требует прекратить политические репрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение большинством голосов поддержали депутаты на сегодняшнем заседании городского совета.

В обращении депутаты требуют «привлечь к уголовной ответственности депутатов Верховной Рады от Партии регионов, которые совершили кровавое побоище в стенах Верховной Рады 16 декабря», и призывают В.ЯНУКОВИЧА «вернуться к европейским ценностям и демократическому развитию страны».

Кроме того, в обращении отмечено, что возбуждение уголовного дела против лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО «является еще одним ярким подтверждением политических репрессий и наступлением тоталитарных сил на демократические завоевания. Власть, расписываясь в собственной несостоятельности организовать в стране реформы, организует политические преследования с целью отвлечь внимание людей от собственных просчетов и провалов».