Янукович открыл главную Новогоднюю елку Украины
17:19, 17 декабря 2010Политика
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Владимир благословил дерево
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ открыл главную Новогоднюю елку страны на Майдане Незалежности в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии также приняли участие глава КГГА Александр ПОПОВ и митрополит Киевский ВЛАДИМИР, который благословил открытие елки и вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ зажег праздничный огонь, символизирующий открытие Благотворительной Рождественской ярмарки «Три мешочка. От Николая до Рождества».
Президент пожелал всем хорошего настроения, счастья и хороших праздников.
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