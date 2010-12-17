Янукович открыл главную Новогоднюю елку Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ открыл главную Новогоднюю елку страны на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии также приняли участие глава КГГА Александр ПОПОВ и митрополит Киевский ВЛАДИМИР, который благословил открытие елки и вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ зажег праздничный огонь, символизирующий открытие Благотворительной Рождественской ярмарки «Три мешочка. От Николая до Рождества».

Президент пожелал всем хорошего настроения, счастья и хороших праздников.