Азаров возмущается, что Европа предлагает Украине смешные квоты

Украина не удовлетворена объемом квот на сельхозпродукцию, предлагаемым Европейской комиссией для внесения соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с президентом Венгрии Палом ШМИТТОМ.

«Переговорщики со стороны Европейского Союза, по существу, в области торговли аграрной продукцией свели дело к тому, что свободной торговли не будет», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Еврокомиссия предлагается установить квоты для аграрной продукции Украины в рамках соглашения о Зоне свободной торговли, которые составляют мизерную часть от потребности стран Евросоюза в продукции такого рода.

«Установлены квоты для Украины в рамках соглашения, которые в рамках потребности Европейского Союза измеряются 0,02-0,03%. Например, если говорить о зерне, то это 19 тыс. тонн. Для Украины, которая экспортирует 15 млн. тонн, - это смешная цифра», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер-министр Украины отметил, что в текущем году в странах ЕС был неурожай зерновых и европейские страны обратились к Украине с просьбой поставить 200 тыс. тонн зерна.

«Так какие же реальные потребности Европы – 19 или 200 тысяч?», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он высказал уверенность, что Украина в любом случае найдет рынки сбыта для зерна. «Сейчас на рынках зерна дефицит примерно 50 млн. тонн…, но мы же говорим о зоне свободной торговли, а не об установлении квот», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он обратился к президенту Венгрии – стране, которая в следующем году будет председательствовать в Европейском Союзе, с просьбой внимательно отнестись к этому вопросу.

«Мы просили бы вас, как члена Европейского Союза, внимательно и справедливо рассмотреть эту ситуацию. Это все вопросы, которые можно решить при наличии доброй воли», - сказал Н.АЗАРОВ.