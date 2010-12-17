Пятеро бютовцев остаются в больнице

Члены фракции “БЮТ-Батьківщина” обратились в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о привлечении к ответственности лиц, виновных в нанесении им физических повреждений во время вчерашних событий в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член фракции “БЮТ-Батьківщина” Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, во время драки от рук «регионалов» пострадали шесть народных депутатов – Евгений СУСЛОВ, Юрий ГНАТКЕВИЧ, Михаил ВОЛЫНЕЦ, Василий КРАВЧУК, Николай ПЕТРУК и Владимир БОНДАРЕНКО.

Как сказал С.МИЩЕНКО, четверо из них, которые находятся в больнице, поручили ему от их имени обратиться в Генпрокуратуру, В.БОНДАРЕНКО сделал это самостоятельно, а заявление от Н.ПЕТРУКА поступит позже.

“Врачи не рекомендуют депутатам перемещаться, и потому они уполномочили меня подать заявления о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, которые совершили по отношению к ним противоправные преступные действия”, - сказал С.МИЩЕНКО.

По его словам, каждый народный депутат в своем заявлении указывает конкретное лицо, к которому имеет претензии, и статьи Уголовного кодекса, по которым они должны быть привлечены к ответственности. “Некоторых лиц, которые принимали участие в применении силы, придется еще устанавливать”, - сказал он.

Как сказал С.МИЩЕНКО, на сегодняшний день “бютовцы” выдвигают претензии к народным депутатам от Партии регионов Петру ЦЮРКО, Дмитрию САЛАМАТИНУ, Вадиму СТОЛАРУ, Олегу ЦАРЕВУ, Анатолию ГОРБАТЮКУ, Александру ПЕКЛУШЕНКО и Александру ВОЛКОВУ.

С.МИЩЕНКО заметил, что каждый депутат обвиняется по разным статьям, в частности, ст. 112 Уголовного кодекса Украины “Посягательство на государственного или общественного деятеля” (карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы), ст. 346 “Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля” (срок заключения в зависимости от степени тяжести преступления – до 7 лет лишения свободы), ст. 344 "Вмешательство в деятельность государственного деятеля” (до двух лет) и ст. 365 “Превышение власти или служебных полномочий” (лишение свободы до 5 лет).

С.МИЩЕНКО отметил, что Генпрокуратура, в принципе, уже должна была возбудить уголовные дела. “Это очевидно. Все видели по телевизору эти безобразия, и потому я считаю, что дела нужно возбуждать”, - сказал он.

Согласно законодательству, добавил народный депутат, Генпрокуратура имеет 10 дней на принятие решения по данным заявлениям.