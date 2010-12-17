Батькивщина рассказала про мордобой парламентам Европы и США

Партия «Батьківщина» обращается к парламентариям Европы и США с требованием привлечь внимание к действиям нынешней украинской власти в связи со вчерашней дракой в сессионном зале Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ.

«Мы обращаемся и к нашей общественности и обращаем внимание к событию, произошедшему в Украине. Мы, безусловно, обращаемся и направили соответствующие обращения, к парламентариям Европы - Европейскому парламенту, ПАСЕ, парламентариям цивилизованных стран Европы и Соединенных Штатов, чтобы привлечь внимание к тем, кто сегодня представляет страну и кому они дают визы для того, чтобы передвигаться у них по стране или открывать счета в банках, чтобы отмывать бюджетные средства», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он в который раз заявил, что в Украине начался полномасштабный террор против представителей оппозиции.