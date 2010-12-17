Ярошенко говорит, что правительство Тимошенко нанесло ущерб в 50 млрд

Общая сумма убытков, по итогам проверок деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО, может превысить 50 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«Общая сумма убытков, которая установлена аудиторами по небольшим проверкам, превышает 3 млрд. грн. Это были системные нарушения в разных направлениях использования бюджетных средств. Сейчас по этим и другим направлениям продолжается работа КРУ. Предварительно мы видим нарушений бюджетного законодательства на сумму более 50 млрд. грн.», - сказал министр.

Он также отметил, что эта сумма была названа председателем КРУ и «у Савика ШУСТЕРА, и в газетах, и в журналах».

Министр заметил, что по поводу растраты бюджетных средств правительством Ю.ТИМОШЕНКО проводится предварительный аудит, и этим установлена предварительная сумма убытков государственному бюджету в размере 50 млрд. грн.

«Результаты материалов предварительного аудита передаются в правоохранительные органы, правоохранительные органы проводят расследование, они рассматривают каждый факт, находят доказательства, и если материалы предварительного аудита имеют достаточную доказательную базу, идет привлечение к разным формам ответственности», - отметил Ф.ЯРОШЕНКО.