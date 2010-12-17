Мужу Тимошенко делают экстренную операцию

Мужу Юлии Тимошенко Александру делают экстренную операцию.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

"Медикаментозная терапия не действует, тромбы не рассасываются", - сообщил источник.

Как сообщалось, в ночь со вторника на среду Александр Тимошенко попал в реанимацию. По данным источников, его доставили из особняка в Конча-Заспе в Киевский городской центр сердца.

Там супругу лидера БЮТ и экс-премьера Юлии Тимошенко был поставлен диагноз тромбоэмболия легочной артерии, то есть закупорка легочной артерии оторвавшимся тромбом.

После обследования Александру Тимошенко стали разжижать кровь - и потом врач говорил, что его жизни ничего не угрожает.