Мужу Тимошенко делают экстренную операцию
10:54, 17 декабря 2010Политика
3991
Медикаментозное лечение не помогает
Мужу Юлии Тимошенко Александру делают экстренную операцию.
Об этом сообщают источники "Украинской правды".
"Медикаментозная терапия не действует, тромбы не рассасываются", - сообщил источник.
Как сообщалось, в ночь со вторника на среду Александр Тимошенко попал в реанимацию. По данным источников, его доставили из особняка в Конча-Заспе в Киевский городской центр сердца.
Там супругу лидера БЮТ и экс-премьера Юлии Тимошенко был поставлен диагноз тромбоэмболия легочной артерии, то есть закупорка легочной артерии оторвавшимся тромбом.
После обследования Александру Тимошенко стали разжижать кровь - и потом врач говорил, что его жизни ничего не угрожает.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter