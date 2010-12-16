Регионалы еще не придумали, как будут «выбивать» бютовцев из президиума

Представители парламентского большинства согласуют сегодня позиции относительно разблокирования трибуны Верховной Рады.

Об этом сказал журналистам лидер фракции Народной партии Игорь ШАРОВ.

На вопрос корреспондента УНИАН: «Каким образом будете разблокировать трибуну? Ночью, что ли?» И.ШАРОВ ответил: «Сейчас будем думать».

По его словам, на данное время он сказал представителям своей фракции расходиться по домам.

И.ШАРОВ сообщил, что во время Согласительного совета было «даже предложено формирование малого пакета – то, что нужно большинству, и то, что нужно оппозиции». «Но нет понимания, нет восприятия», - отметил он.

Как сказал И.ШАРОВ, фракция «БЮТ-Батьківщина» настаивает на том, чтобы пригласить в парламент генерального прокурора Виктора ПШОНКУ, «который бы в присутствии руководителей фракций снял решение относительно Юлии ТИМОШЕНКО».

По его словам, компромисс не достигнут.