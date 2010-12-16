БЮТ занял весь президиум ВР - вечернее заседание не началось
16:31, 16 декабря 2010Политика
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Лидеры фракций консультируются
В Верховной Раде Украины вечернее пленарное заседание пока еще не началось (должно открываться в 16.00).
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты - члены фракции «БЮТ-Батьківщина» продолжают блокировать работу парламента.
За время большого перерыва члены БЮТ в президиуме ВР расставили около 20 стульев и разместились в них.
Депутаты от других политических сил также остаются в стенах ВР в ожидании начала пленарного заседания.
Лидеров фракций в сессионном зале нет, поскольку они проводят консультации.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром представители «БЮТ-Батьківщини» заблокировали работу Верховной Рады, требуя прекратить преследование лидеров оппозиции. Утреннего заседания парламента не было.
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