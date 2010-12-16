БЮТ занял весь президиум ВР - вечернее заседание не началось

В Верховной Раде Украины вечернее пленарное заседание пока еще не началось (должно открываться в 16.00).

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты - члены фракции «БЮТ-Батьківщина» продолжают блокировать работу парламента.

За время большого перерыва члены БЮТ в президиуме ВР расставили около 20 стульев и разместились в них.

Депутаты от других политических сил также остаются в стенах ВР в ожидании начала пленарного заседания.

Лидеров фракций в сессионном зале нет, поскольку они проводят консультации.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром представители «БЮТ-Батьківщини» заблокировали работу Верховной Рады, требуя прекратить преследование лидеров оппозиции. Утреннего заседания парламента не было.