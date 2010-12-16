В БЮТ говорят, что Тимошенко не потратила ни копейки из Киотских денег

Правительство Юлии ТИМОШЕНКО не использовало ни одной копейки из денег, полученных в рамках Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Верховной Раде заявили народные депутаты – члены фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей СОБОЛЕВ и Сергей ВЛАСЕНКО.

По словам С.СОБОЛЕВА, возбужденное уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО носит исключительно политический характер, ведь есть официальные справки, полученные по заказу Государственного казначейства и соответствующего государственного агентства, которые подтверждают, что деньги, полученные от Японии, лежат на счетах казначейства.

«Документы, которые мы имеем, подтверждают, что это дело является политическим заказом, который был сделан Президентом ЯНУКОВИЧЕМ через его представителя - генпрокурора Украины, и это дело сделано с одной целью – не допустить лидера оппозиции к активной политической деятельности. А сам факт по ограничению передвижения лидера оппозиции является фактически прямым политическим давлением», - сказал С.СОБОЛЕВ.

По его словам, возбужденным уголовным делом «режим ЯНУКОВИЧА также хочет отвлечь внимание граждан от неудачного бюджета и пенсионной реформы».

В свою очередь, С.ВЛАСЕНКО назвал дело против Ю.ТИМОШЕНКО «натягиванием сапог на голову».

По его словам, справки свидетельствуют, что по состоянию на 12 ноября 2010 года деньги, полученные в рамках Киотского протокола, а это около 460 миллионов евро, были на счетах Госказначейства.

«Мы требуем прекратить политические репрессии против членов оппозиционной команды, которые начали приобретать массовый характер. Во-вторых, наша фракция будет требовать, чтобы руководитель Госказначейства пришел в Верховную Раду и отчитался, сколько денег получено и где они хранятся», - сказал С.ВЛАСЕНКО.