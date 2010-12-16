Янукович зажжет огни на главной Новогодней елке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в пятницу, 17 декабря, в 16.40 примет участие в зажжении благотворительной свечи и огней на Новогодней елке на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Президента. Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Представители СМИ приглашаются на 15.30.

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