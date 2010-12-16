Регионалы обещают завтра в ВР взрыв сразу двух «информационных бомб»

Фракция «БЮТ-Батьківщина» блокирует работу Верховной Рады с целью помешать парламенту завтра заслушать отчет министра финансов Федора ЯРОШЕНКО о результатах международного аудита деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ высказал в интервью журналистам

«Предварительные материалы аудита, которые мы сегодня имеем на руках, говорят о том, что вскрыты факты очень серьезных злоупотреблений», - заявил А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, речь идет о «прямом воровстве государственных денег».

А.ЕФРЕМОВ отметил, что в результатах аудита, в частности, идет речь о том, что «автомобили, которые завозились в Украину по цене 240 тысяч (при этом он не уточнил, о какой валюте идет речь - УНИАН) за штуку, правительством ТИМОШЕНКО покупались по цене более 790 тысяч, то есть, более чем в три раза было превышение цены».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что завтра в парламенте о результатах аудита должен докладывать министр финансов Федор ЯРОШЕНКО. «Дабы избежать гласности по данному вопросу, наши коллеги в опережающем порядке блокируют работу парламента и не дают возможности, чтобы те, кто проводил этот аудит, те, кто заказывал этот аудит, доложили в парламенте», - заявил он.

В свою очередь, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ также считает, что фракция «БЮТ-Батьківщина» блокирует трибуну, поскольку не хочет, чтобы ВР заслушала отчет по международному аудиту деятельности правительства Ю.ТИМОШЕНКО. «Завтра в парламенте должна взорваться информационная бомба, которая может похоронить окончательно остатки политического рейтинга фракции БЮТ», - сказал он.

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, речь идет о завтрашнем докладе министра финансов Украины о результатах международного аудита, «о широкомасштабном разворовывании бюджетных средств прошлым правительством».

По мнению М.ЧЕЧЕТОВА, второй «информационной бомбой» завтра должен стать отчет Временной следственной комиссии парламента «о разворовывании денег государственным резервом при прежнем правительстве».

М.ЧЕЧЕТОВ утверждает, что работа парламента будет разблокирована.

«Мы должны под елочку, как и обещали, положить и положим государственный бюджет в четверг, принятый окончательно во втором чтении», подчеркнул он.

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, в Партии регионов считают, что «политики должны максимально дистанцироваться от работы правоохранительных органов – сапоги должен шить сапожник, пироги должен печь пирожник». «Если пирожник будет шить сапоги, то сапоги не то что на ноги, но и на голову не налезут», - добавил он. «А если сапожник будет печь пироги, то их и собаки есть не будут», - резюмировал М.ЧЕЧЕТОВ.

Он призвал всех политиков «не давить на правоохранительные органы и давать им возможность делать свое дело».

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты - члены фракции "БЮТ-Батьківщина" заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады. «Бютовцы» повесили в сессионном зале парламента плакаты с надписями: «Руки геть від Тимошенко!» и «Припинити політичні репресії!».