БЮТ: Еще не родился тот мужчина, который бы смог сломать эту женщину

Фракция "БЮТ-Батьківщина" заявляет, что нынешняя власть намеревается отстранить оппозицию от выборов Президента Украины в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя этой фракции Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил: «Режим ЯНУКОВИЧА начал этап политических репрессий против оппозиции», и во власти не скрывают, что «есть план до 2015 года уничтожить в Украине любую политическую конкуренцию».

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, «поэтому мобилизована против оппозиции Генеральная прокуратура и правоохранительные органы, и главной мишенью стала Юлия ТИМОШЕНКО, ее соратники и союзники – бывшие члены правительства».

А.КОЖЕМЯКИН напомнил, что уже реанимирует дело против участников акции «Украина без Кучмы». Он подчеркнул: «Еще немного – и начнут судить студентов за Революцию на граните 1990 года и других участников национально-освободительного движения 80-90-х годов, а диссиденты-шестидесятники, которые еще остались в живых, получат от ЯНУКОВИЧА новые сроки заключения».

В заявлении фракции «БЮТ-Батьківщина», которое зачитал А.КОЖЕМЯКИН, отмечается: «Усилия ЯНУКОВИЧА напрасны». «Еще не родился тот мужчина, который мог бы запугать и сломить эту мужественную женщину (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН)», - заявляет фракция и подчеркивает: «Никакие репрессии и моральные пытки не вынудят «Батьківщина» прекратить свою борьбу».

Фракция «БЮТ-Батьківщина» требует «немедленно прекратить все политические репрессии, вызвать безотлагательно председателя Госказначейства для предоставления правдивой информации о поступлении и расходовании средств, полученных от Японии в рамках Киотского протокола. Требует от Кабинета министров предоставить информацию, проводился ли аудит фирмой BDO от 4.06.2010 г., и направлены ли суммы на счета Национального агентства экологических инвестиций».

В заявлении сказано, что вчера Ю.ТИМОШЕНКО была вызвана в Генеральную прокуратуру, возглавляемую «кумом ЯНУКОВИЧА» Виктором ПШОНКОЙ, где «в отсутствии адвоката и пренебрегая Конституцией и Уголовно-процессуальным кодексом, было возбуждено против нее уголовное дело за якобы выплату пенсий за счет средств, полученных правительством от продажи квот парниковых газов в рамках Киотского протокола».

В «БЮТ-Батьківщині» заявляют, что в нарушение законодательства с Ю.ТИМОШЕНКО взяли подписку о невыезде и, таким образом, «власть делает невозможным поездки ТИМОШЕНКО по стране и делает невозможным ее общение с соотечественниками». В заявлении также сказано, что сегодня партия «Батьківщина» борется «с мафией при власти».