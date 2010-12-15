Против Тимошенко возбудили уголовное дело, которое «тянет» на 10 лет

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня журналистам после допроса в Главном управлении Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел.

«Террор против оппозиции продолжается – системный, согласованный, и самое главное – не обращая внимание на любой закон или Конституцию. Только что у следователя я выяснила, что против меня лично возбуждено уголовное дело как раз за то, что якобы экологические деньги были в кризис направлены на пенсии, что я сделала большое преступление, что я людям заплатила пенсии во время кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также сообщила, что следователь во время допроса попробовал применить к ней меру пресечения в виде подписки о невыезде. «Без адвоката они не имели права предпринимать абсолютно никаких следователей действий, но они что-то там делали, хотели предъявить мне обвинение, хотели предъявить подписку о невыезде, но без адвоката они этого не имеют права делать», - отметила она.

«ЯНУКОВИЧ переступил границу, за которой ему уже придется отвечать за каждую репрессию, которую он предпринимает против оппозиции, и за то, что он делает сегодня против всех граждан Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время пресс-служба Генпрокуратуры утверждает, что следователи ГПУ возбудили уголовное дело в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО за превышение власти или служебных полномочий.

По данным пресс-службы, эти обвинения предъявлены на основании ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия).

«ТИМОШЕНКО находится на подписке о невыезде. Обвинение ей не предъявлено и она находится в статусе подозреваемой», - отметили в Генпрокуратуре.

Указанная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание на срок от 7 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет.