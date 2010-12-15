Азаров поручил Тигипко разъяснить людям пенсионную реформу

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру – министру социальной политики Сергею Тигипко, под чьим руководством был разработан законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, провести широкое общественное обсуждение содержания реформы. Соответствующее поручение глава правительства дал, начиная заседание Кабинета Министров Украины.

Так, Азаров отметил, что Тигипко должен организовать работу по разъяснению положений пенсионной реформы, проведение открытых дискуссий с представителями общественных организаций, профсоюзами, работодателями, предпринимателями, экспертами, международными консультантами и тому подобное. По словам премьер-министра, обсуждение и внесение предложений будет проходить, в частности, на сайте Министерства социальной политики.

«После анализа предложений, внесенных людьми, после того, как все будут услышаны, мы должны получить наилучший вариант пенсионной реформы, в котором каждый гражданин увидит свой интерес», - отметил глава правительства.

По убеждению Николая Азарова, реформы будут успешными лишь при условии, что они прозрачны, понятны для людей, и когда во время их проведения учитываются интересы и мнение каждого гражданина, независимо от его возраста, профессии или социального положения.

Именно поэтому, по словам премьера, едва ли не важнейшим заданием для правительства сегодня является проведение информационной, разъяснительной и консультативной работы относительно изменений, которые происходят в стране. «Мы должны вовлечь в общественное обсуждение и внесение предложений все слои населения Украины. Нужно обязательно принимать во внимание в нашей работе все подходящие предложения», - подчеркнул Азаров.