НСНУ: политика-политикой, но нужно, чтобы после нас осталось что-то хорошее

В Житомирской области активисты партии «Народный Союз «Наша Украина» провели акцию «Краски Житомирщины» по упорядочению и озеленению региона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной организации НСНУ.

В рамках этой акции около десяти тысяч «нашеукраинцев» и их сторонников приняли участие в благоустройстве сел и поселков, городов и райцентров.

«Политика-политикой, но каждому из нас нужно делать конкретное дело, чтобы после нас осталось что-то хорошее. Мы с однопартийцами решили в каждом населенном пункте области посадить деревья, кусты и цветы. Нами также высажено немало плодовых деревьев, кустов смородины возле детсадов, школ и социальных заведений. Ценность проведенной акции в том, что к неё удалось привлечь много людей, активизировав тем самым общество на хорошее дело», - отметил народный депутат Украины, председатель Житомирской региональной организации партии «Народный Союз «Наша Украина» Павел ЖЕБРИВСКИЙ.

В рамках этой акции НСНУ высадила также в скверах, парках, на улицах сел и городов Житомирской области несколько миллионов любимых в Украине цветов - чернобрывцев, астр, мальв и майоров. В акции также принял участие член совета партии "Народный Союз “Наша Украина" председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ПАВЛЕНКО, который высадил ель и кусты роз в Бердичевском районе. Комментируя проведение акции, он выразил убеждение в том, что только совместно политические партии и общество способны сделать что-то действительно существенное для Украины и народа. "Объединение усилий власти и общества объединит людей в стремлении не ждать чьей-то милости, а собственными руками творить свое благосостояние", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он также отметил, что партия "Народный Союз “Наша Украина" снова возрождается, она сохранила единство и сумеет удержать его, как это было во время президентских выборов".