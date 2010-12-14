КГГА: вход на кладбища для всех священников открыт

Первый заместитель начальника Главного управления ритуальных услуг Киевской городской государственной администрации Михаил КУТИЩЕВ опровергает информацию о монополии на проведение обряда похорон священниками Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«С уверенностью заявляю, что эта информация не правдивая. Люди сами выбирают священника, который будет проводить обряд похорон, в зависимости от своего вероисповедания. Вход на столичные кладбища, как и всегда, открыт для священников разных конфессий. Главное управление ритуальных услуг никогда не вмешивалось, и не будет вмешиваться в дела церковные», – сказал М.КУТИЩЕВ.

Как сообщалось, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ направил председателю Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ письмо с просьбой разобраться в ситуации с отстранением священников Украинской православной церкви Киевской патриархата от проведения обрядов похорон.

В частности, указывается в сообщении УПЦ КП, примером этого стали скандальные события с отстранением руководством киевского спецкомбината ритуальных услуг духовенства Киевского патриархата от совершения обряда похорон.

Так, по данным УПЦ КП, руководитель спецкомбината Алексей ГОРОВОЙ получил от управляющего делами УПЦ МП архиепископа МИТРОФАНА письмо, в котором выражена обеспокоенность тем, что на кладбищах Киева «появились лица, которые выдают себя за священнослужителей Украинской православной церкви и совершают отпевание и поминание». В письме перечислены эти «лица» и утверждается, что «все чины и таинства, совершенные ими, считаются недействительными».

Оказывается, подчеркнули в УПЦ КП, что список составлен из священников Киевского патриархата. “На письме есть резолюция руководителя управления ритуальных услуг г. Киева А.ГОРОВОГО: «К сведению и использованию в работе». С такой резолюцией копии письма были разосланы на места”, - утверждается в сообщении УПЦ КП.

Для реализации этого указания на практике “священникам Московского патриархата предоставлена возможность принимать заказы на похороны как на спецкомбинате, так и непосредственно в моргах города. Выделено место для приема этими священниками граждан и на отдельных кладбищах”, говорится в сообщении УПЦ КП.

В то же время священники Киевского патриархата такой возможности лишены, чем нарушен как принцип равного отношения государства к конфессиям, так и права верующих, не принадлежащих к Московскому патриархату, отметили в УПЦ КП.