Яценюк: лечение одного кабминовца стоит как лечение 4026 граждан

Власть бессистемно проводит реформы.

Об этом народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Фронт Змін”, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что задача административной реформы – не просто сократить количество чиновников, а сделать максимально доступными для всех людей государственные услуги и изменить отношение чиновника к человеку.

“Но в Украине админреформа эту функцию не выполняет”, - считает он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в Украине на тысячу граждан приходится 8 чиновников, в то время как в США – вдвое меньше, а в соседней Польше - три чиновника на тысячу поляков. Он подчеркнул, что такое количество чиновников не улучшает жизни граждан в Украине, поскольку они не выполняют свои функции, и последние указы Президента Украины об изменениях в системе государственной власти не решают эту проблему. “Потому что это не реформа – это передел денег, ресурсов, власти и перераспределение тех людей, которые приближены или удалены от Президента”, - убежден лидер партии «Фронт Змін».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что власть проводит реформы бессистемно. По его словам, очередным свидетельством этого является то, что в проекте государственного бюджета на 2011 год предусмотрены средства на те министерства, которые уже отменены указами Президента. «Речь идет о миллиардных расходах. О каких реформах здесь говорить, если правительство даже не может посчитать государственные расходы», - добавил он.

Лидер партии «Фронт Змін» отметил, что проект бюджета на следующий год противоречит декларациям власти о том, что целью административной реформы является сокращение расходов на содержание государственного аппарата. «Расходы на Президента Украины и на Государственное управление делами в 2009 году составляли 817 млн. грн., в 2010-м - 947 млн. грн., после этой «реформы» на содержание Президента и его администрации предусмотрены 1 млрд. 344 млн. грн., то есть вдвое больше, чем два года назад», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, Генпрокуратуре Украины в прошлом году было выделено финансирование в сумме 900 млн. грн., в 2010 г. - 1 млрд. 200 млн. грн., на 2011 год - 2,2 млрд. грн.

Депутат также отметил, что по проекту бюджета-2011, лечение одного члена правительства будет обходиться стране в сумму, которая предусмотрена на лечение 4026 граждан Украины.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что расходы на содержание резиденций и охотничьих хозяйств высокопоставленных лиц увеличены в проекте бюджета страны на следующий год на 50%. По его словам, увеличились также расходы на перевозку высших государственных руководителей: если в бюджете-2009 на эти расходы были выделены 96 млн. грн., в 2010 г. – 125 млн. грн., то в проекте госбюджета на 2011 год предусмотрены 190 млн. грн.

«Это в стране, где 70% населения живет на 1 тысячу гривен в месяц. Поэтому я дам власти только один ответ: я вам не верю. Вы - не за реформы. Вы - только за себя», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Он убежден, что Украине очень нужны настоящие реформы. “И результатом какой-либо реформы сегодня должно стать то, чтобы власть начала работать на людей”, - добавил депутат.

Он подчеркнул, что в Украине необходимо провести реформы в сфере медицины и образования, потому что “сегодняшняя образовательная система превратилась в станок по печатанию дипломов и вытягиванию денег из людей”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что нынешнее руководство страны, сконцентрировав всю власть в своих руках, имеет для проведения реформ все возможности. По его словам, власть не получила “только одного – доверия людей”. “Если к вам нет доверия – вы не проведете ни одной реформы. Почему нет доверия? Потому что власть должна начать с себя. Перестаньте летать чартером, покупать броневики, жить на государственных дачах и разворовывать страну. Займитесь настоящими реформами», - призвал А.ЯЦЕНЮК.