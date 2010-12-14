Основателя WikiLeaks сегодня снова приведут в суд
01:07, 14 декабря 2010Политика
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Чтобы освободить или отправить в Швецию
|Джуліан Ассанж
Ассанж был арестован 7 декабря, когда добровольно явился в Скотланд-Ярд. На первом же судебном слушании в тот же день австралийцу было отказано в освобождении под залог, и таким образом, согласно британской процедуре, слушания об экстрадиции должны пройти в течение 21 дня.
Однако, замечает корреспондент РИА "Новости", как показывают практика столь громких процессов и нарастающие обвинения в политизированности процесса, суд может растянуться на несколько месяцев. Защита Ассанжа намерена снова добиваться его освобождения под залог.
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