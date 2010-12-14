Основателя WikiLeaks сегодня снова приведут в суд

Магистратский суд лондонского района Вестминстер во вторник снова соберется на слушания по делу об экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях.

Ассанж был арестован 7 декабря, когда добровольно явился в Скотланд-Ярд. На первом же судебном слушании в тот же день австралийцу было отказано в освобождении под залог, и таким образом, согласно британской процедуре, слушания об экстрадиции должны пройти в течение 21 дня.

Однако, замечает корреспондент РИА "Новости", как показывают практика столь громких процессов и нарастающие обвинения в политизированности процесса, суд может растянуться на несколько месяцев. Защита Ассанжа намерена снова добиваться его освобождения под залог.