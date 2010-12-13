Азаров обещает трудоустроить «наиболее квалифицированных» бюрократов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что во время проведения административной реформ правительство в первую очередь будет учитывать интересы людей, и все наиболее квалифицированные кадры, которые подлежат сокращению, будут трудоустроены.

Как сообщили УНИАН в Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил во время представления нового руководителя Министерства социальной политики – вице-премьер-министра - министра социальной политики Украины Сергея ТИГИПКО.

«Мы относимся к нашим людям с уважением и с пониманием того, что эти решения задевают их интересы. Нам придется сократить значительное количество работников, и сложность задачи, которую необходимо будет решить руководству вашего министерства, заключается в том, чтобы не потерять высококвалифицированных людей, на которых держится работа министерства», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что реформа системы управления предусматривает, что квалифицированным работникам министерств и ведомств будет предложена работа в ноовосозданных службах, агентствах и инспекциях.