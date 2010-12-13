Янукович отменил указ Ющенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом от 10 декабря 2010 г. снял запрет на приватизацию Одесского припортового завода Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР), ОАО «Днепроэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго» и ОАО «Центрэнерго».

Указ Президента №1118/2010 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2010 года «О ситуации в сфере приватизации государственного имущества», которым отменяется Указ №449 экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 16 мая 2008 года, опубликован на сайте Президента Украины.

(Указом №449 "О решении СНБОУ от 16 мая 2008 года «Вопросы Фонда государственного имущества Украины» В.ЮЩЕНКО запретил приватизацию ОПЗ КГОКОРа и четырех облэнерго - УНИАН).

В своем решении от 22 октября 2010 года СНБОУ отмечает необходимость обеспечения стабилизации государственных финансов и создание условий для экономического роста. В этой связи Совет национальной безопасности считает необходимым возобновить приватизационные процессы с целью выполнения Государственного бюджета на 2010 год в части поступлений от приватизации государственного имущества.