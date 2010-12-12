Пленум Компартии перетряхнул руководство крымской организации

Объединенный пленум центрального комитета (ЦК) и центральной контрольной комиссии Коммунистической партии Украины принял решение вывести народного депутата Леонида ГРАЧА из состава ЦК и освободить от его должности первого секретаря Крымского республиканского комитета КПУ.

Как сообщает пресс-служба КПУ, пленум проходил вчера в Киеве.

Л.ГРАЧ выводится из ЦК и отстраняется от руководства Крымским рескомом КПУ «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии», говорится в сообщении.

Кроме того, пленум решил вывести из состава ЦК и исключить из партии первого секретаря Ялтинского горкома КПУ Александра КОРОБЕЙНИКОВА «за грубое нарушение партийного устава и действия, направленные на раскол городской парторганизации».

Также сообщается, что, в пятницу, 10 декабря, президиум ЦК решил исключить из партии второго секретаря Крымского рескома КПУ Юрия АКСЮТИНА «за грубое нарушение устава и действия, направленные на раскол крымской парторганизации».