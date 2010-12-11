Наливайченко об СНГ, мифах, Кравчуке и возможности задать себе вопрос

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что СНГ на сегодня является неэффективной бюрократической структурой.

Об этом он заявил в программе «Большая политика» на «Интере».

«Это напоминает такой себе обком партии, который лет десять тому назад забыли, в котором сидят пожилые люди и не знают, чем себя занять», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время он отметил, что стоит отдать должное первому президенту Украины и признать, что в свое время «это действительно был механизм для того, чтобы разошлись независимые государства, а существовавший тогда хозяйственный комплекс работал в интересах людей, чтобы не остановились механизмы жизнеобеспечения и транспорт».

«Но сейчас для Украины следует раз и навсегда признать: мифы о том, что восстановится СССР, или СНГ сможет существовать как Европейский Союз, не сбываются», - отметил глава политсовета «Нашей Украины».

Второй миф, по его словам, – о том, что якобы многие украинцы поддерживают СНГ. «Важно спросить у себя самих – украинскому рынку, украинским производителям, крупным предприятиям – что дала эта структура? Возник ли рынок на основе СНГ? Зоны свободной торговли де-факто до сих пор нет», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отметил, что главное в подобных структурах - это общие союзные территории для сбыта продукции. В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что ЕС в свое время начинался с союза угля и стали. А между Украиной и Россией сейчас не функционирует даже энергетический союз, который предлагался с 1999 года. «Энергетический рынок означает доступ к месторождениям, доступ к транзиту, единую политику и тарифы. Вместо этого сейчас Российская Федерация выставляет цену на энергоносители, выгодную исключительно РФ», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».