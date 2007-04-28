На Европейской площади Киева начался митинг оппозиции “Через выборы к взаимопониманию”.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади собралось свыше 50 тысяч человек.

Также продолжают подходить люди со стороны улицы Трехсвятительской и подниматься по Владимирской горке с Контрактовой площади.

Участники акции держат государственные флаги, флаги “Нашей Украины”, БЮТ и “Народной самообороны”, УНП, флаги Украинской социал-демократической партии, а также плакаты с надписями: “Заколоту – ні! Виборам – так!”, “Народ підтримує Указ Президента!”, “Суд повинен бути конституційним, а не корупційним!”, “Указ Президента – закон для всіх!” , "Ющенко захистив наші права!".

Ожидается, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в митинге. Выступление главы государства ожидается ориентировочно в 18.15 – 18.50.

Также на митинге должны выступить лидеры оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО и лидер “Украинской правицы” Борис ТАРАСЮК.