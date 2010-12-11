Кто возглавит службы, агентства и инспекции, образованные Януковичем

Кабинет министров Украины готовит кадровые предложения Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, касающиеся назначений на должности руководителей центральных органов исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Сегодня проведено первое организационное заседание правительства в новом составе. На этом заседании принят целый ряд решений, вытекающих из указа Президента. Сейчас будут готовиться предложения Президенту по назначению руководителей служб, агентств, инспекций», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, в связи с тем, что целый ряд министерств ликвидирован или реорганизован, будут соответствующие кадровые изменения.

«Но само правительство определено. Оно с сегодняшнего дня на своем организационном заседании определило, кто чем будет заниматься. Так что организационный период для самого правительства закончен», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

В частности, в процессе ликвидации и реорганизации Кабмина поручено обеспечить сокращение численности государственных служащих не менее чем на 30%, и принять меры по сокращению штатной численности работников секретариата Кабмина не меньше чем на 50%.

Вместо 112 органов центральной исполнительной власти созданы 63. Из них 16 министерств, 28 служб, 12 агентств и 7 инспекций.

Количество членов Кабинета министров Президент сократил с 26 до 17 человек.