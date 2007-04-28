Янукович готов идти на выборы, но при условии

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что досрочные выборы в Верховную Раду могут состояться лишь на основании политических договоренностей сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Я понимаю Президента, что он не хотел дожидаться решения Конституционного Суда, но это не выход из этой ситуации, потому что решение КС даст выход, когда мы его получим. Мы поймем, что в правовой плоскости принимать решение о проведении выборов невозможно, а его можно принять лишь в политической плоскости», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что после решения Суда следует проводить соответствующие политические переговоры. В то же время премьер отметил, что сейчас не «нужно самих себя загонять в тупик». По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, другого пути нет, и нужно действовать лишь в пределах правового поля. “А если оно отсутствует, а есть необходимость выхода из этого политического кризиса, мы должны честно, глядя друг другу в глаза, сказать, что правовых оснований нет, а есть лишь политический путь решения этого вопроса», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, политики во время переговоров должны определить, что нужно сделать, чтобы подготовиться к досрочным выборам. А именно - подготовить необходимое законодательство, которое сегодня отсутствует.

Он добавил, что для этого народным депутатам следует вернуться к работе в ВР и рассмотреть эти законы.