Как улучшить избирательные законы, если элита не хочет честных выборов?

Для принятия нового законодательства политическая воля отсутствует... Потому следующие выборы, думаю, будут проводиться по устоявшейся негативной практике... Политики готовы задушить избирателя в объятиях

Вопрос выборов и референдумов для подавляющего большинства постоянных демократий уже давно утвердился как аксиома реализации власти народом, который является единственным ее носителем. Мы же в собственном государстве начинаем осознавать настоящий вес выборов, их значение как безусловной формы осуществления украинским народом своей исключительно важной властной функции только в канун общенациональных или местных выборов.

Политические силы и их лидеры в Украине начинают обнаруживать безграничную любовь к избирателям. Кажется они так любят свой “электорат”, что готовы задушить его в объятиях, лишь чтобы получить такие желаемые голоса и прийти к власти. После официального же объявления результатов выборов и одни, и вторые остаются при собственных интересах, то есть победители выборов при властном корыте, а избиратели возле разбитого корыта. И так происходит постоянно, от выборов к выборам. При этом наши политические лидеры – и вчерашние, и сегодняшние – непрестанно декларируют и убеждают всех нас и мировую общественность в том, что Украина уже давно де-юре и де-факто по своему статусу и сути является демократическим государством со всеми европейскими ценностями, которые глубоко проникли во все сферы общественной жизни страны, и едва ли не самым убедительным примером этого, в частности, являются последние выборы в местные органы самоуправления, которые состоялись в конце октября этого года.

Мы вспоминаем, как даже отдельные «краткосрочные» наблюдатели от иностранных государств и международных организаций наперегонки, сразу по окончании голосования на упомянутых выборах, убеждали нас с экранов телевизоров в том, что они были бы очень рады, если бы в их странах выборы проводились на таком же высоком организационно-правовом уровне как в нашем государстве.

У многих наших соотечественников, которые мало интересовались ходом избирательной гонки, такие высокие оценки вызывали гордость и слезы радости за свою страну, ее политическую элиту и организаторов выборов.

“Положим конец вакханалии”

Это уже впоследствии представители уважаемых международных организаций и институтов после более глубокого анализа нашей избирательной кампании, и не без помощи отдельных отечественных политических сил и их лидеров, которые больше всего на себе почувствовали „законность, прозрачность и демократичность” выборов, сменили милость на гнев, что прозвучал в известной резолюции Европейского парламента.

На фоне этих оценок мы быстро сориентировались в том, что нужно делать, чтобы не углублять спор с международным сообществом относительно наших „демократичных избирательных стандартов”, примененных на выборах, и посыпая голову пеплом, жестко задекларировали: „раз и навсегда положим конец той вакханалии, которая происходит во время каждых выборов и оперативно подготовим и примем Избирательный кодекс, в котором выпишем четко, до мелочей, процедуры для разных видов выборов, которые в дальнейшем будут проводиться в Украине, и этим самым покажем всему миру, что сможем быть образцом для других стран в проведении выборов по высшим международным стандартам.”

Мы это не просто задекларировали, а Президент Украины издал Указ за №1004/2010 от 2 ноября 2010 года „Про Рабочую группу по вопросам усовершенствования законодательства о выборах”.

Рабочая группа должна работать, а не освящать Из этических соображений не буду давать своих оценок составу Рабочей группы, которая должна подготовить этот слишком важный для нашей страны законопроект, поскольку меня могут неправильно понять члены этой группы. Напомню только, что в ее состав включены, главным образом, высокоуважаемые чиновники, среди которых есть достаточно много хороших специалистов. Но когда они будут писать такой важный и сложный законопроект при своей занятости? Или, может, они просто освятят кем-то написанное, как это, например, было с Законом о судоустройстве и статусе судей, когда отдельные члены аналогичной Рабочей группы по подготовке вышеупомянутого закона прочитали его текст уже после официального оглашения закона?

Как по мне, в состав Рабочей группы стоило включить более широкий круг специалистов, экспертов, представителей непарламентских политических сил, общественных организаций, что усилило бы режим прозрачности и легитимности в деятельности группы и общественное доверие к крайне важному для страны документу.

А как же рекомендации ОБСЕ?

В то же время хочу напомнить, что идея совершенствования избирательного законодательства путем принятия Избирательного кодекса в Украине не нова, поскольку еще в Заключительном отчете уважаемый международный институт Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по итогам наблюдения за парламентскими выборами, которые состоялись в Украине 26 марта 2006 года, рекомендовала органам государственной власти Украины „гармонизировать положения разных законов, связанных с выборами, путем принятия единого избирательного кодекса”.

Для реализации рекомендаций ОБСЕ, где, кстати, в 2013 году Украина будет иметь честь председательствовать, в Верховной Раде Украины была создана аналогичная Рабочая группа, в состав которой вошли лучшие специалисты по избирательному праву в нашем государстве и которая подготовила проект Избирательного кодекса Украины, что уже зарегистрирован, как законопроект в Верховной Раде Украины под № 4234-1 от 23 марта 2010 года, поданный членами этой Рабочей группы во главе с народным депутатом Украины Юрием Ключковским. В профильном Комитете парламента находится на рассмотрении еще один вариант Избирательного кодекса, подготовленный группой специалистов во главе с народным депутатом Украины Игорем Крилем.

Неужели инициаторам Рабочей группы, созданной недавно Президентом Украины, ничего не было известно об этих законопроектах и огромных наработках известных специалистов в этой области? Думаю, что было известно. В связи с этим возникает логичный вопрос: что скрыто за этой игрой и почему в состав Рабочей группы не включены народные депутаты, которые уже воспользовались своим конституционным правом законодательной инициативы и внесли на рассмотрение парламента важные законопроекты? Неужели мы и в дальнейшем будем продолжать порочную практику подготовки неизвестно кем непутевых законов, прикрываясь ширмой так называемых Рабочих групп?

Не хотел бы идеализировать законопроекты, о которых идет речь и которые, кстати, уже были предметом серьезного профессионального обсуждения на специально созванном круглом столе при участии известных украинских специалистов и представителей уважаемых международных организаций, но считал бы целесообразным не „ломиться в открытые двери”, а взять за основу эти наработки и как можно скорее внести согласованный вариант Избирательного кодекса на рассмотрение Верховной Рады, чтобы мы опять не оказались в ситуации, когда этот документ, при наличии политической воли Президента и парламента, будет принят в лучшем случае за несколько месяцев до очередных парламентских выборов, а то и непосредственно в канун народного волеизъявления.

Нужны ли политической элите честные выборы?

Я умышленно отмечаю то, что этот Кодекс может быть принят только при наличии политической воли властных институтов. По моему глубокому убеждению, на сегодня такая политическая воля в высших эшелонах власти Украины отсутствует. Потому следующие парламентские и президентские выборы в нашей стране, думаю, будут проводиться за отдельными новыми законами, принятыми в канун выборов за уже устоявшейся негативной практикой. Дай Бог, чтобы мои прогнозы не оправдались...

Не было политической воли для принятия Избирательного кодекса и у вчерашней власти. Ведь вышеупомянутые проекты Избирательного кодекса находятся на рассмотрении в парламенте уже давно, и ничего не мешало тогдашней провластной коалиции принять согласованный вариант долгожданного документа. Может, и проблем, которые имели место на последних местных выборах было бы меньше, а выборы во многих регионах были бы легитимнее.

Почему так произошло? А потому, что в Кодекс всегда сложнее внести „нужные” изменения, чем в закон, и каждая власть считает, что приняла его навсегда.

Как показывает практика последнего десятилетия, наши народные избранники никогда не стремились принять совершенный избирательный Закон, в котором были бы четко прописаны все избирательные процедуры, а заботились, прежде всего, об обеспечении в Законе как можно более благоприятных условий для победы на выборах тех политических сил или лидера, которые, будучи при власти, и принимали эти избирательные правила.

К величайшему сожалению, политическую элиту, которая находится последние десятилетия при власти, никогда не интересовало надлежащее законодательное обеспечение организационно-правового уровня избирательного процесса и проведение честных и справедливых выборов.

В течение всех лет независимости Украины мы были свидетелями, с одной стороны, принятия перед каждыми выборами новых несовершенных избирательных законов, в которые часто вносились изменения в ходе избирательной гонки, а с другой – сокрушительной критики со стороны международных наблюдателей состояния законодательного обеспечения народного волеизъявления в Украине и массовых грубых нарушений в организации подготовки и проведении выборов, которые не отвечают общепринятым демократическим стандартам, сложившимся в странах постоянной демократии. После каждой такой критики власть обещала изменить ситуацию к лучшему, а впоследствии выходило, как всегда: „чем хуже, тем лучше”.

Может, стоит, наконец, прекратить дурить себя, украинский народ, мировую общественность и принять такие правила игры на выборах, которые никогда бы не давали оснований для сокрушительной и унизительной критики нашей страны после каждых выборов, а объявленные результаты народного волеизъявления не вызывали бы никакого сомнения как у наших избирателей, так и у цивилизованного мира?

Президент Украины и все политические силы в парламенте должны подняться до осознания того, что переходный период в становлении украинских властных структур должен когда-то закончиться, а вместе с ним и законодательно-избирательные игры. Избирательные законы не могут быть результатом постоянного политического компромисса властных структур перед проведением очередных выборов, поскольку нестабильность избирательного законодательства не способствует укреплению народовластия и демократических принципов в государственном управлении страной и не вызывает уважения у международного сообщества.

С высоты собственного опыта

Поскольку работа относительно подготовки Избирательного кодекса, надеюсь, уже началась, то не будет лишним выразить и свою позицию относительно тех проблем, которые будут решаться во время работы по кодификации избирательного законодательства, с учетом и собственного опыта, высказать суждения относительно отдельных процедурных аспектов работы над будущим Кодексом и отдельных вопросов, которые нуждаются в однозначном решении при его подготовке.

Глубоко убежден, что перед тем, как начать конкретную работу по подготовке законопроекта в парламенте, следует решить путем голосования несколько концептуальных, то есть основополагающих вопросов, которые будут составлять основу Кодекса. Это касается прежде всего того, будут ли в Кодексе урегулированы только избирательные процедуры, или процедурные вопросы, связанные с проведением всеукраинских и местных референдумов.

Наряду с этим парламент должен как можно быстрее определиться с избирательной системой, которая будет применяться на тех или других общеукраинских и местных выборах.

Не менее важным для специалистов при подготовке проекта Избирательного кодекса является мнение парламента да и Президента Украины относительно порядка формирования избирательных комиссий всех уровней, которые должны будут обеспечивать организацию подготовки и проведение всех видов выборов, а возможно, и референдумов, ведь тот порядок образования избирательных органов, что закреплен в избирательных законах, по моему мнению, является неудачным и несправедливым.

К этому перечню можно прибавить еще несколько проблем, без предварительного решения которых в Верховной Раде, работа над Избирательным кодексом может быть сведена на нет во время его рассмотрения в парламенте или при подготовке предложений Президенту специалистами его администрации относительно подписания или ветирования Кодекса.

Кроме того, для подготовки согласованного варианта проекта Избирательного кодекса, который на завершающем этапе его принятия поддержали бы все политические силы, - как парламентские так и те, которые проводят свою работу вне его, - стоило бы, по моему мнению, провести парламентские слушания при участии политической элиты, в том числе и региональной, представителей общественности, отечественных специалистов, авторитетных экспертов международных организаций, в ходе которых необходимо обстоятельно обсудить концептуальные принципы будущего Избирательного кодекса. Это прибавило бы воодушевления и уверенности в работе специалистов при подготовке крайне важного для нашей страны законопроекта и дало возможность уменьшить объем критических замечаний к законопроекту со стороны потенциальных участников разных избирательных гонок, которые в дальнейшем будут проводиться в Украине по этому документу.

Избирательная система оторвалась от Конституции?

Еще один блок моих предложений и рекомендаций касается практических вопросов, которые должны, как по мне, найти отображение в проекте Избирательного кодекса.

Едва ли не самой актуальной проблемой при совершенствовании и кодификации нашего избирательного законодательства является оптимальный выбор избирательной системы, которая будет в будущем применяться на выборах в органы местного самоуправления и парламентских выборах.

Учитывая уровень политической структуризации общества в нашей стране и исходя из правового статуса и полномочий органов местного самоуправления, по моему мнению, стоило бы в Кодексе закрепить на всех уровнях местных выборов исключительно мажоритарную избирательную систему, обеспечив при этом возможность баллотироваться в депутаты и на должности сельских, поселковых, городских председателей не только партийным выдвиженцам, но и внепартийным гражданам, что в полной мере отвечало бы положениям Основного Закона.

Что же касается выборов в парламент, то, во-первых, не лишним в условиях финансово-экономического кризиса было бы имплементировать в Конституции решение, принятое в 2000 году на всеукраинском референдуме по народной инициативе, относительно уменьшения количества народных слуг до 300 лиц, а во-вторых, вернуться к смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной системе по принципу 50 на 50, что даст возможность ускорить долгожданный процесс обновления и очистки украинской политической элиты.

Этому процессу дала бы серьезный импульс законодательно закрепленная возможность баллотироваться как по спискам политических партий, так и в одномандатных избирательных округах гражданам, которые не принадлежат к ни одной из политических сил. Это, кстати, гарантирует и наша Конституция в статье 38.

Хорошо было бы, если бы избиратели, голосуя за списки политических партий, имели возможность отдать свой голос за конкретное лицо, включенное в бюллетнь, что дало бы возможность пройти в парламент тем кандидатам, за которых проголосовали наибольшее количество избирателей.

Это было бы справедливо, и дало бы возможность избрать в парламент лучших представителей региональной элиты, а не продолжать консервирование старого и ненужного „опыта”, который тормозит движение нашей страны на пути к цивилизованному, демократическому и прогрессивному миру.

Многим нынешним слугам народа, которые десяток, а то и больше лет восседают в парламенте, уже давно стоит принести искреннюю благодарность за их многолетний неутомимый труд на благо украинского народа и отправить на заслуженный отдых.

Кроме этого, предложенная система выборов в законодательный орган страны сделала бы невозможным избрание случайных, часто малограмотных и психически неуравновешенных людей и никому не известных поварих, водителей, помощников, охранников отдельных олигархов.

Кто должен считать голоса?

На протяжении многих лет я выступаю против формирования избирательных комиссий всех уровней из представителей, как правило, политических партий, представленных в парламенте. Такой подход к формированию избирательных органов нарушает один из основополагающих принципов, закрепленных в Конституции и всех избирательных законах Украины, который предусматривает, что „все партии (блоки) – субъекты избирательного процесса имеют равные права и возможности принимать участие в избирательном процессе”.

Избирательные комиссии, образованные способом, закрепленным в избирательных законах, не могут быть объективными и беспристрастными, как в ходе организации избирательного процесса, так и во время рассмотрения избирательных споров, которые возникают между разными субъектами избирательной гонки.

Нынешний порядок формирования избирательных органов, по моему мнению, лишен всякой логики, ведь не могут одни и те же субъекты избирательной гонки, то есть политические партии: организовывать выборы; вести борьбу между собой на всех стадиях избирательного процесса; быть арбитрами в решении споров, которые часто возникают между ними; устанавливать итоги и результаты голосования; наблюдать за этим процессом; обжаловать обнаруженные в ходе избирательной кампании нарушения; рассматривать эти жалобы и принимать по результатам их рассмотрения объективные и справедливые решения.

Кроме того, любой из кандидатов на должность Президента или на местных выборах может справедливо спросить: какое отношение к подготовке и проведению этих выборов имеют политические партии, представленные в парламенте текущего созыва, если речь идет о президентских или местных выборах?

А вы читали биографии членов ЦИК?

Наряду с этим, я глубоко убежден в том, что нам следует немедленно отказаться и от формирования по принципу политического представительства такого важного государственного органа, как Центральная избирательная комиссия. Это правоприменяющий, а не политический орган, и в его состав должны входить известные в стране специалисты в отрасли конституционного и избирательного права.

Что же мы наблюдаем в последние годы? В этот достопочтенной государственной институт, непонятно каким образом попадают малоизвестные клерки, которые перед назначением к ЦИК немножко «потусовались» в избирательных штабах отдельных политических партий (блоков) или являются близкими родственниками лиц, приближенных к высокопоставленным государственным чиновникам или партийным лидерам. Для подтверждения своих слов прошу ознакомиться на сайте ЦИК с биографическими сведениями отдельных членов Комиссии и сопоставить их „достижения” в недалеком прошлом с высоким статусом „министра”, к которому они приравнены законом о ЦИК.

Откуда деньги на выборы?

При подготовке проекта Избирательного кодекса нельзя обойти проблемы урегулирования таких важных избирательных процедур, как финансирование мероприятий предвыборной агитации за счет средств избирательных фондов субъектов избирательного процесса, то есть политических партий (блоков), кандидатов в депутаты и кандидатов на высший пост в государстве. В последних законах о выборах Президента Украины, народных депутатов и в органы местного самоуправления этим вопросам сознательно или неосознанно, законодатели не уделили надлежащего внимания. Положениями вышеупомянутых законов не установлен надлежащий порядок и контроль за поступлением средств в эти фонды и за их использованием, не говоря о том, что никто и никогда не видел обнародованных отчетов об их использовании. Потому избиратели никогда не знают: сколько средств на свою избирательную кампанию потратила та или другая партия (блок партий), или кандидат на высшую должность, и кто и за что так щедро „помогает” народным избранникам.

Невзирая на то, что в цивилизованных правовых государствах эти избирательные процедуры достаточно прозрачны, время от времени и у них также возникают громкие скандалы вокруг незаконного финансирования избирательных кампаний отдельных политических сил и кандидатов на высшую в стране должность со стороны представителей крупного капитала.

В нашей стране никто не знает, а только догадывается, кто из олигархов нанимает себе на службу будущую государственную власть. Чтобы этого не было, необходимо эти уязвимые для нашего государства избирательные проблемы четко урегулировать в Избирательном кодексе и дать процессу финансирования предвыборной агитации широкую гласность и прозрачность.

Избирательные споры – дело не комиссий, а судов

Еще одно интересное предложение должно, по моему мнению, быть реализовано в Избирательном кодексе. Декларируя перестройку правового государства, мы должны лишить избирательные комиссии всех уровней права на рассмотрение избирательных споров и отнести эти полномочия к исключительной компетенции судебных органов. Это, конечно, не панацея от многих бед, которые постоянно сопровождают наши несовершенные выборы, ведь суды также часто, рассматривая избирательные споры, играются в политику, а не в законность.

Но я убежден, что вскоре многое изменится, и не за горами то время, когда таких судей можно будет лишить за эти игры судебных мантий.

Админресурс и Уголовный кодекс

Заслуживает внимания еще одна актуальная проблема, которая возникает после каждых выборов.

Как их участники, так и международные наблюдатели, отмечают многочисленные нарушения, которые имели место на разных этапах избирательной гонки. Этому легко можно положить конец, если в Избирательном кодексе четко выписать все избирательные процедуры, в которых принимают участие и кандидаты, и члены избирательных комиссий, а в Уголовном кодексе усилить ответственность за их нарушение. То есть необходимо создать условия неотвратимости ответственности для тех лиц, которые, грубо нарушая установленные правила, искажают волеизъявление народа. Такие преступления следует отнести к категории тяжких. Но для этого также нужная политическая воля!

Таким способом можно искоренить и так называемый админресурс на выборах, то есть незаконное вмешательство в избирательный процесс чиновников всех уровней, которые часто не только толкают на совершение преступлений отдельных членов избирательных комиссий, но и сами ведут себя в избирательном процессе, как слоны в посудной скамье.

Больше прав наблюдателям и СМИ

В Избирательном кодексе стоит усилить также роль и правовой статус официальных наблюдателей, особенно от общественных организаций, к уставной деятельности которых отнесено наблюдение на выборах, ведь в действующих избирательных законах их деятельность сведена к простым формальностям. Их следует наделить правом не только составлять акты об обнаруженных нарушениях, особенно в день голосования и при подсчете голосов избирателей на участке, но и подавать жалобы в суд об этих нарушениях.

Больше реальных прав следует предоставить и представителям средств массовой информации, которым часто искусственно создают преграды в осуществлении их полномочий относительно предоставления обществу объективной информации о ходе избирательной гонки на всех стадиях и особенно в день голосования и подсчета голосов.

Перечень предложений к проекту Избирательного кодекса можно продолжать, ведь так много „завалов” нужно разгрести, чтобы в нашей стране наконец любые выборы были не на словах, а в действительности прозрачными, честными, справедливыми, а официально обнародованные результаты народного волеизъявления вызывали доверие у наших избирателей и международного сообщества.

Михаил Рябец, заслуженный юрист Украины, председатель совета „Фонда содействия демократическим выборам”, почетный член Ассоциации организаторов выборов стран Европы