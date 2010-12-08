Лавринович «дипломатично» ответил немецкому послу

На сегодняшний день в Украине отсутствует необходимость форсирования процесса внесения значительных изменений в Конституцию, заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом ФРГ в Украине Хансом-Юргеном ГАЙМЗЁТОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, на вопрос посла, какими, по мнению министра юстиции, должны быть последующие шаги по реформированию Основного Закона, А.ЛАВРИНОВИЧ ответил: «Взвешенными». Министр выразил убеждение, что конституционные изменения должны проходить широчайшее обсуждение, как на национальном, так и международном уровне.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ назвал три основные проблемы, которые сегодня не могут быть решены без внесения изменений в Основной Закон государства.

Так, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, реформирование Основного Закона должно осуществляться в случае реализации стремления Украины к приобретению членства в Европейском Союзе. Необходимо также внести изменения в Конституцию, чтобы ратифицировать Римский устав Международного криминального суда. Кроме того, должны быть изменения к Основному Закону, которые учтут подходящие рекомендации, предоставленные Украине Венецианской комиссией относительно судоустройства.

Вместе с тем, министр выразил убеждение в нецелесообразности механического выполнения рекомендаций или перенесения зарубежного опыта на национальную почву. Реформирование Конституции, по его мнению, должно происходить в соответствии с общественными потребностями и международной интеграцией страны.