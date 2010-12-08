Полететь на Волынь Януковичу помешала погода
09:04, 08 декабря 2010Политика
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Мероприятия состоятся без Президента
Отменена сегодняшняя рабочая поездка Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Волынскую область из-за сложных погодных условий.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Президента.
В то же время, запланированные при участии главы государства мероприятия, в частности, открытие блока «Б» Волынской областной клинической больницы, вручение инвалидам Великой Отечественной войны ключей от автомобилей и заседание регионального Комитета по экономическим реформам состоятся под председательством руководства области.
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