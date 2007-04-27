Президенты Украины и Польши принимают участие в Экуменической молитве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ принимают участие в Экуменической молитве по жертвам и пострадавшим в результате проведения акции «Висла».

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, Общий молебен провели блаженнейший Йозеф Кардинал ГЛЕМП, Премас Польши (Римско-католическая Церковь), блаженнейший Любомир Кардинал ГУЗАР, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий (Украинская Греко-католическая Церковь), Архиепископ Перемышльско-Варшавский Иван МАРТЫНЯК (Украинская Греко-католическая Церковь), Архиепископ Люблинский и Холмский АВЕЛЬ (Польская Автокефальная Православная Церковь).

Экуменическая молитва проходит в Варшаве, в часовне Президентского Дворца.

Участие в ней также принимают члены украинской официальной делегации и представители украинской общины в Республике Польша.

Прямую трансляцию молитвы на Украину осуществляет НТКУ, в Польше – Третий канал польского телевидения.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.ЮЩЕНКО находится с однодневным рабочим визитом в Республике Польша, где принимает участие в мероприятиях, посвященных 60-й годовщине акции «Висла».

В поездке Президента Украины сопровождают заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ и заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ.