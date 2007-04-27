В Вильнюс поехали украинские депутаты

Начался рабочий визит в Вильнюс украинской части президиума Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины и сейма Литовской республики.

Как передает корреспондент УНИАН, в составе украинской делегации, в частности, народные депутаты Украины Александр ТРЕТЬЯКОВ (фракция "Наша Украина") и Елена БОДНАР (фракция БЮТ).

Председатель сейма Литовской республики Викторас МУНТЯНАС отметил, что сейм интересуется ситуацией, сложившейся сегодня в Украине, поскольку считает Украину своим стратегическим партнером. Он также отметил, что сейм заинтересован, чтобы развивалось сотрудничество в разных сферах, в том числе в экономической и научно-культурной сфере.