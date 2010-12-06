В Минюсте говорят, что трех миллионов на ремонт еще не видели

В Министерстве юстиции заявляют, что не знают о выделении из государственного бюджета 3 млн. грн. для ремонта помещений ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявила заместитель министра юстиции Лидия ГОРБУНОВА, отвечая на вопросы журналистов.

«В прессе видела информацию, но никаких этих 3 млн. нам еще никто не выделял», - сказала она.

Как сообщали на прошлой неделе отдельные СМИ со ссылкой на информацию, размещенную на портале государственных закупок, Министерству юстиции Украины из бюджета выделяется указанная сумма для ремонта помещений в Киеве на ул. Городецкого и в Рыльском переулке.