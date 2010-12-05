Турчинов: в БЮТ перебежчики есть, а в Партии регионов их не было

Первый заместитель лидера партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что некоторые депутаты от "БЮТ-Батькивщины" идут на сотрудничество с нынешней властью, поскольку не выдерживают давления на них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью “5 каналу”, комментируя исключение 7 депутатов из фракции "БЮТ-Батькивщина" за голосование изменений в Налоговый кодекс.

"В условиях авторитарной страны работать в оппозиции - очень огромный и тяжелый экзамен. Не все способны этот экзамен сдать. Те, у кого есть какие-то интересы или бизнес, не могут устоять под давлением власти и шантажом", - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что лучше во фракции иметь меньше людей, которые способны отстаивать свою позицию, чем большое количество аморфных, ищущих компромисс людей. "Такие люди нам не нужны", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также заметил, что депутаты от Партии регионов, когда эта политическая сила находилась в оппозиции, “не перебегали”, поскольку предыдущая власть не осуществляла на них такого давления. "Никогда, находясь у власти, мы не использовать власть, чтобы сводить счеты с нашими политическими оппонентами", - сказал А.ТУРЧИНОВ.