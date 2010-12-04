Гриценко требует отставки Ежеля и Грищенко

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО требует отставки министров обороны Михаила ЕЖЕЛЯ и иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО за направление украинских миротворцев в Кот-д`Ивуар.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

В частности, А.ГРИЦЕНКО напомнил, что вчера Министерство иностранных дел распространило сообщение, в котором советует гражданам Украины воздержаться от поездок в Кот-д’Ивуар, где обострилась ситуация безопасности, происходят столкновения, есть жертвы, закрыты все границы и объявлен комендантский час.

В то же время в этой стране сейчас находится миротворческий контингент украинских Вооруженных сил, напомнил он.

«Ни ГРИЩЕНКО, ни ЕЖЕЛЬ, ни ЯНУКОВИЧ не имеют права превращать Украину в такое себе «миротворческое такси по вызову», готовое обслуживать любые запросы чиновников ООН”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он объяснил, что ООН годами просило европейские государства направить контингенты в Кот-д’Ивуар, но эти запросы отклонялись.

Председатель Комитета ВР по нацбезопасности назвал направление украинских солдат в эту африканскую страну безответственным и опасным по возможным последствиям.

Он также заметил, что К.ГРИЩЕНКО с М.ЕЖЕЛЕМ не могли не знать, что ни Франция, ни Германия, ни Нидерланды, ни Великобритания, ни Россия – никто из многих стран, которые имеют транспортные и ударные вертолеты, не давали позитивного ответа на этот запрос ООН.

«ГРИЩЕНКО с ЕЖЕЛЕМ хорошо известно, что в Кот-д`Ивуар из-за неурегулированного силового конфликта действуют свыше 40 тысяч неподконтрольных правительству вооруженных группировок. Есть реальная угроза жизни миротворцев. Там сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация...», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Он заявил, что убеждал оппозицию не голосовать за миссию в Кот-д`Ивуар, но большинство убедить не смог.

«ЧЕЧЕТОВ выполняет команды ЯНУКОВИЧА. ЯНУКОВИЧА убедили ГРИЩЕНКО с ЕЖЕЛЕМ. Круг замкнулся...», - отметил он.

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, такая ситуация сложилась из-за профессиональной безответственности двух министров.

«Это – сознательный обман. За это ГРИЩЕНКО с ЕЖЕЛЕМ должны уйти. Была бы у них совесть, еще вчера бы сами написали заявления. И извинились бы перед страной – одним сообщением пресс-служб, в стык с объявлением тревоги в Кот-д`Ивуаре», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщалось, 3 декабря в Кот-д’Ивуаре были аннулированные результаты второго тура выборов Президента, на которых победил оппозиционный кандидат. В стране закрыты границы, введен комендантский час.

МИД рекомендовало гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кот-д’Ивуар.